ポケモンカード　ポピーSAR(美品)

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商品詳細
おまけカード付き。パック開封後、直ぐに超硬スリーブに入れ保管しています。写真にてご自身の目で状態をご確認後、ご納得の上でご購入ください。即購入可能です。配送の際は折れ曲がり、水濡れ対策をして発送します。※ご購入後はトラブル、すり替え防止の為、ご購入様都合でのキャンセル、返品、返金、クレーム等一切受け付けませんのでご了承頂ける方のみご購入お願い致します。商品の状態に厳しい方はトラブルの原因になりますので購入をお控えください。気になる事があればコメント欄にお願い致します。#ポケモンカード#ポケカ#ポピー#ポピーSAR#ポケカポピー#ポケモンカードポピー#黒炎の支配者#ポケカ黒炎の支配者#黒炎の支配者ポピー#ポピー美品#オモダカ#ポケカオモダカボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)
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