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ピカチュウ　CHR PSA10 ダークファンタズマ
商品番号 X63948024182
商品名

ピカチュウ　CHR PSA10 ダークファンタズマ
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 3,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ワンオーナー品です。自身でPSA鑑定に直出ししました。鑑定から帰ってきてすぐにPSAスリーブに入れております。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···CHR特徴···PSA鑑定
http://narcologia.ru/goods/choice682085.html
http://narcologia.ru/goods/stair597900.html
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