ピカチュウ　CHR PSA10 ダークファンタズマ

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商品詳細
ワンオーナー品です。自身でPSA鑑定に直出ししました。鑑定から帰ってきてすぐにPSAスリーブに入れております。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···CHR特徴···PSA鑑定
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