最終価格Panzerkampf ラファールB タイガーミート ダイキャスト戦闘機

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DassaultRafaleBFrenchAirForceメーカー：PanzerkampfModels(パンツァーカンプ)スケール：1/72素材：ダイキャスト発売日：2021年11月中旬デルタ機の造形に定評のあるPanzerkampfWingModels製ラファールです。最近は某ホビーマスター製よりシャープな品を沢山出しています。こちらもシャープで正確なスタイリング。複座型になります。タイガーミート特別塗装の機体です。新品購入後チェックのために特別な封が無い部分のみ開封し問題が無いことを確かめたのみ。本体に装備などの差し込みもしたことが無い新品同様です。在庫整理のために放出します。ブリスターに装備が入って無い空の部分がありますがバリエーション商品の装備入れ替えのためのスペースで不足パーツはありません。仕様...完成品スケール...1/72値下げ不可商品は取り下げの可能性があります。＃ダイキャスト＃ホビーマスター＃コレクション＃ミリタリー＃ウクライナ＃ロシア＃＃