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- 【未使用】ZARD 携帯ストラップ
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商品詳細
2004年に開会されたWhatabeautifulmomentTourのグッズです。未使用ですが開封済みであり、20年近く前のものですので、多少の劣化はあるかもしれません。下記、グッズ説明の転記です。「メタル仕様。男女を問わずファッションアイテムのひとつとして使用出来るシンプルなデザイン。」#ZARD#坂井泉水
http://narcologia.ru/goods/response800242.html
http://narcologia.ru/goods/troupe798811.html
http://narcologia.ru/goods/browse111591.html
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ZARD（ザード）坂井泉水 forever you 携帯ストラップ(黒)
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