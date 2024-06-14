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【未使用】ZARD 携帯ストラップ
商品番号 I38544731318
商品名

【未使用】ZARD 携帯ストラップ
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 3,178 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2004年に開会されたWhatabeautifulmomentTourのグッズです。未使用ですが開封済みであり、20年近く前のものですので、多少の劣化はあるかもしれません。下記、グッズ説明の転記です。「メタル仕様。男女を問わずファッションアイテムのひとつとして使用出来るシンプルなデザイン。」#ZARD#坂井泉水
http://narcologia.ru/goods/response800242.html
http://narcologia.ru/goods/troupe798811.html
http://narcologia.ru/goods/browse111591.html

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