清水悦男、孤高、希少な画集より、新品高級額、額装付、状態良好 ...

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この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。清水悦男「孤高」（GY15-5）10A希少画集の一部を額装いたしました。版上サイン入り。作品の状態は綺麗です。絵画部分のサイズは、約19.0㎝×13.0㎝です。新品額付です。額枠は木製・ブラック。額のサイズは約37.0㎝×28.0㎝、黒のマット、アクリルガラス付き。fu専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。