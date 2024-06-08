MリザードンEX UR XY2 ワイルドブレイズ　ポケモンカード

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商品詳細
写真をよくご確認していただき、納得いただいてからのご購入をお願い致します。写真追加などのリクエストがありましたら、お気軽にコメントをお願い致します。傷のチェックをしておりますが素人検品です。プレイ用としてお考え下さい。すり替え防止のため、返品は不可とさせていただきます。購入の際はコメント無しで構いませんのでよろしくお願いします。検索用ポケモンカードトリプレットビート キハダポケカプロモ PROMOVMAXクライマックスURHRSRリザードンカイ ルギア ギラティナ エリカマリィ ミモザ セレナリーリエ旧裏ブラッキースタートデッキ キラVMAX EX GX PSA SAeカード advpcgpsaイーブイヒーローズパラダイムトリガー ルギアVSTARユニバース SARスカーレット バイオレットexナンジャモ クレイバースト151マスターボールミラー黒炎の支配者 まとめ売り 引退品
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