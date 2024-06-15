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【真骨彫】S.H.Figuarts 仮面ライダーV3
商品番号 K70382595738
商品名

【真骨彫】S.H.Figuarts 仮面ライダーV3
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 3,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュアーツ仮面ライダーV3完全未開封の新品です。輸送箱も伝票なし。プチプチにつつんで発送致します。なる早で発送します！フィギュアシリーズ···仮面ライダー造形シリーズ···S.H.Figuarts(真骨彫製法)
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