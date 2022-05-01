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- レア❗️80's Fender ヴィンテージ モノグラム ストラップ 茶レザー裏地
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます♪フェンダーの1980年代、ヴィンテージモノグラムストラップです。FENDERのストラップとしては4代目。全体にクラシックな雰囲気を醸し出し、ブラウンレザーの裏地と薄い黒バックルが上質な仕上がりを演出しています。貴重なレッドxブルーカラーで、希少価値が光ります。僅かなピン穴のヨレはありますがまだまだご愛用いただける逸品です。フェンダーファンには特におすすめの一本。他とは差をつけたいヴィンテージ愛好家の方にもぴったりです。探すとなかなか見つからない仕様です。希少な4代目ストラップ。個性を引き立て、演奏を彩るアクセサリーとして、ぜひご検討ください。幅:約5cm最長:約136cm最短:約80cmシリーズ···Fenderアクセサリー・パーツ···ストラップ#fender#ストラップ#モノグラムストラップ#ギター#ベース
http://narcologia.ru/goods/freezer957498.html
http://narcologia.ru/goods/waveform954717.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis765744.html
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