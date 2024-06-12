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HYDE 2023バックパック(リュックサック)
商品番号 X64360731340
商品名

HYDE 2023バックパック(リュックサック)
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 3,492 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未を購入しました商品価格¥9800です。袋を素手で開けて実際に背負ったり紐を絞ったりし、写真を撮りました軽くて、サイドポケットにペットボトルなど見た目より沢山中身を詰められ内ポケットがあるので、細かい物が迷子にならないデザインです。個人保管品ですのでお気になされる方はご購入はお控え下さいね。特に型崩れや汚れなどの難はありませんがその旨ご理解いただける方のみ　ご購入なさってください。発送は…折り畳みコンパクトに梱包させていただき発送いたしますのでご了承下さいませ。☆新品同様ですので、今のところお値下げは考えておりません…#HYDELIVEグッズ#HYDEバックパック#HYDELIVEグッズバックパック#HYDE2023グッズ#HYDEリュックサック人気グループ···L'Arc～en～Ciel(ラルク)
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