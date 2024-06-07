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GREAT WAVE プレイマット　ポケモンカードWCS2023 デッキシールド
商品番号 V64739572980
商品名

GREAT WAVE プレイマット　ポケモンカードWCS2023 デッキシールド
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GREATWAVEプレイマット　ポケモンカード　WCS2023デッキシールド　デッキスリーブGREATWAVEPIKACHU\u0026FRIENDSプレイマットとデッキシールドのセット販売です。※未開封品となりますが、外袋の初期傷や、スリーブの劣化による反り等ある場合もございますので、諸々ご了承の上ご購入をお願いいたします。ポケモンカードゲーム　海外限定スリーブデッキシールド2023PokémonTCGWCS2023横浜　WCSストア海外限定サプライ#ポケカ#サプライ#横浜#wcs#スリーブ#デッキスリーブ#デッキシールドサプライ···プレイマット
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