GREAT WAVE プレイマット　ポケモンカードWCS2023 デッキシールド

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商品詳細
GREATWAVEプレイマット ポケモンカード WCS2023デッキシールド デッキスリーブGREATWAVEPIKACHU\u0026FRIENDSプレイマットとデッキシールドのセット販売です。※未開封品となりますが、外袋の初期傷や、スリーブの劣化による反り等ある場合もございますので、諸々ご了承の上ご購入をお願いいたします。ポケモンカードゲーム 海外限定スリーブデッキシールド2023PokémonTCGWCS2023横浜 WCSストア海外限定サプライ#ポケカ#サプライ#横浜#wcs#スリーブ#デッキスリーブ#デッキシールドサプライ···プレイマット
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