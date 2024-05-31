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【限定1台】Technicsターンテーブル SL-1200MK3 DJ レコード
商品番号 U18596540468
商品名

【限定1台】Technicsターンテーブル SL-1200MK3 DJ レコード
ブランド名 テクニクス
特別価格 税込 18,404 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◇ご覧頂きありがとうございます(^^)ご購入の際は、プロフィールを御一読下さいませ。◆TechnicsターンテーブルSL-1200MK3　DJレコード【コンディション】あくまでリユース商品になりますが、目立った大きなダメージは無く、比較的綺麗なコンディションかと思います。写真にてご確認頂けますと幸いです(^^)音出し動作確認済み。33.45回転速度確認済み。※本体は綺麗な状態になりますが、ダストカバーにヒビが御座います。（9枚目の写真）【付属品】・本体（針は付属致しません）・ダストカバー（ひび割れあり）✨精密機器になりますので、清掃をし厳重な梱包にて納品させて頂きます。7.23
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