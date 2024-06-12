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次元可動コンプリート アイギス Ver.Daibadi ペルソナ4
商品番号 M10337404115
商品名

次元可動コンプリート アイギス Ver.Daibadi ペルソナ4
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます。未開封品です。※箱にスレがあります。※値引き等の交渉はご遠慮お願いします。P3・P4U、両バージョンのアイギスがコンパチブル仕様、ド派手なエフェクトで楽しめる！P3/P4U、両バージョンが換装システムによって再現可能。背面のバースト展開が再現可能。火器、バーストの各種エフェクトパーツが付属。高級感のあるパール塗装。全高170mmのボリューム。オプションパーツ：専用台座、P4Uバージョン用本体換装パーツ、背面バースト、火器・バーストエフェクト×5、平手×2、射撃手×2商品をぷちぷちで包み、段ボールで発送します。配送方法は[らくらくメルカリ便(ヤマト運輸)]です。
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次元可動コンプリート アイギス Ver.Daibadi ペルソナ4ペルソナ3』『ペルソナ4』よりアイギス、ダイバディプロダクションの ...
次元可動コンプリート アイギス Ver.Daibadi ペルソナ4ペルソナ3』『ペルソナ4』よりアイギス、ダイバディプロダクションの ...
次元可動コンプリート アイギス Ver.Daibadi ペルソナ4ペルソナ3』『ペルソナ4』よりアイギス、ダイバディプロダクションの ...
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