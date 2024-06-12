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- 次元可動コンプリート アイギス Ver.Daibadi ペルソナ4
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商品詳細
閲覧ありがとうございます。未開封品です。※箱にスレがあります。※値引き等の交渉はご遠慮お願いします。P3・P4U、両バージョンのアイギスがコンパチブル仕様、ド派手なエフェクトで楽しめる！P3/P4U、両バージョンが換装システムによって再現可能。背面のバースト展開が再現可能。火器、バーストの各種エフェクトパーツが付属。高級感のあるパール塗装。全高170mmのボリューム。オプションパーツ：専用台座、P4Uバージョン用本体換装パーツ、背面バースト、火器・バーストエフェクト×5、平手×2、射撃手×2商品をぷちぷちで包み、段ボールで発送します。配送方法は[らくらくメルカリ便(ヤマト運輸)]です。
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http://narcologia.ru/goods/rouge311910.html
次元可動コンプリート アイギス Ver.Daibadi ペルソナ4
次元可動コンプリート アイギス Ver.Daibadi ペルソナ4
次元可動コンプリート アイギス Ver.Daibadi ペルソナ4
次元可動コンプリート アイギス Ver.Daibadi ペルソナ4
次元可動コンプリート アイギス Ver.Daibadi ペルソナ4
次元可動コンプリート アイギス Ver.Daibadi ペルソナ4
次元可動コンプリート アイギス Ver.Daibadi ペルソナ4
次元可動コンプリート アイギス Ver.Daibadi ペルソナ4
次元可動コンプリート アイギス Ver.Daibadi ペルソナ4
次元可動コンプリート アイギス Ver.Daibadi ペルソナ4
次元可動コンプリート アイギス Ver.Daibadi ペルソナ4
次元可動コンプリート アイギス Ver.Daibadi ペルソナ4
次元可動コンプリート アイギス Ver.Daibadi ペルソナ4
http://narcologia.ru/goods/preference67638.html
http://narcologia.ru/goods/displease224631.html
http://narcologia.ru/goods/rouge311910.html
次元可動コンプリート アイギス Ver.Daibadi ペルソナ4
次元可動コンプリート アイギス Ver.Daibadi ペルソナ4
次元可動コンプリート アイギス Ver.Daibadi ペルソナ4
次元可動コンプリート アイギス Ver.Daibadi ペルソナ4
次元可動コンプリート アイギス Ver.Daibadi ペルソナ4
次元可動コンプリート アイギス Ver.Daibadi ペルソナ4
次元可動コンプリート アイギス Ver.Daibadi ペルソナ4
次元可動コンプリート アイギス Ver.Daibadi ペルソナ4
次元可動コンプリート アイギス Ver.Daibadi ペルソナ4
次元可動コンプリート アイギス Ver.Daibadi ペルソナ4
次元可動コンプリート アイギス Ver.Daibadi ペルソナ4
次元可動コンプリート アイギス Ver.Daibadi ペルソナ4
次元可動コンプリート アイギス Ver.Daibadi ペルソナ4