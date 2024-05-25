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〇Ea右1014 沖縄 壺屋焼 皿 抱瓶 2点まとめ
商品番号 O77321410699
商品名

〇Ea右1014 沖縄 壺屋焼 皿 抱瓶 2点まとめ
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 3,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます。✩ご購入の前に必ずプロフをお読みくださいますようお願いいたします。【状態】こちらの商品は保管品のため、多少の擦りきず、汚れ等ございます。沖縄伝統工芸壺屋腰下げ酒器酒器食器作家✩ご購入の前に必ずプロフをお読みくださいますようお願いいたします。お掃除の至らないところもあるかと思いますがご了承頂けますようお願いいたします_(_^_)_リサイクル品、古道具、アンティーク、レトロなお品にご理解頂ける方のご購入をよろしくお願いいたします。
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