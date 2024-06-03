MARVEL アイアンマン コスライダー ホットトイズ

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商品詳細
新品で購入後暗所で保管してました。未開封の為中身の状態は分かりかねます。予めご了承ください。【サイズ】高さ約14～15cm【その他】ライトアップ機能、サウンドギミック、特製コイン、ステッカー付属＊素人保管です。スレ傷、初期傷等ご理解の上ご検討お願い致します。✻値下げの対応は致しかねます。✻即購入可能。
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