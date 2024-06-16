【新品】ゆず　ツアーグッズ　12点＋オマケセット

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コメントなしの即購入歓迎！お値下げなしの完全早い者勝ちです。 ※他の出品サイトにも出品しておりますので、完全早い者勝ちです。★「ゆず」のライブグッズ12点＋おまけセットです。1点約600円のお得なセットです。①パンフレット、フォトブック 3点②湯呑み③タンブラー④バック⑤Tシャツ 缶バッジ セット⑥YUZUYOUキーホルダー 2点⑦缶バッジ⑧2キーホルダー⑨フラッシュパスケースおまけ※折れや傷もありますので、おまけ程度にお考えください①ランティス缶バッジ②リーフレット 3点③うちわ★当時ゆずの大ファンだった私が、物販で購入したものです。もったいなくて使えずにおりましたので、この機会に、ゆず好きの方に是非お使いいただきたいと思い、出品させていただきました。★新品未使用ですが、採寸・写真撮影のため、湯のみ、タンブラーは一度開封いたしました。★まとめ売りの特別価格です。バラ売りの場合は、送料などの分かなり割高になりますが可能です。コメントにてお知らせください。経年劣化による多少の傷や汚れがある場合がございます。返品などはできませんので、予めご了承ください。★新品未使用ですので、比較的キレイではございますが、あくまでも一度人の手に渡った中古ですので、外装への多少のキズ、汚れはご了承ください。また、うちわは製品の特性上、折れ線等がございますのでご了承ください。完璧を求める方はご購入をお控えください。★メルカリ便にて方法でご送付致します。全て箱にお入れして、まとめてご送付いたします。水濡れ対策のみで、緩衝材や厚紙補強等はいたしません。ご希望の場合は、プラス料金が発生いたしますが、対応可能です。購入前にコメントにてご相談ください。#ゆず#北川悠仁#岩沢厚治#ライブグッズ#アーティストグッズ#湯のみ#マグカップ#マグ#タンブラー#水筒