白上フブキ　もちどる　ホロライブ

ホロライブ×ドン・キホーテもちどる 白上フブキです。新品未開封品です。暗所にて保管しておりました。プロフィールを確認して頂き、問題がなければそのまま購入手続きに進んで頂いて大丈夫です。質問等がある場合はご購入前にコメントをお願い致します。



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