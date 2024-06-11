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- 日本美術院院友 宮野孝司 肉筆日本画「栗坊」最終特別価格❗️
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商品詳細
四季折々の自然の恵みを美しい色彩で描かれる日本美術院院友宮野孝司先生の「栗坊」です。かぼちゃにかわいいバッタが止まっています。錦￼￼秋にふさわしい￼￼￼￼￼￼￼￼作品です。宮野先生は愛知芸術大学大学院修了、桑原賞、院展奨励賞等受賞、大丸等百貨店での個展やグループ展を重ねご活躍されています。本作品のサイズは、絵画サイズは、3号相当(21.5×27センチ)、額サイズで￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼33×38.5センチです。画廊でご本人から購入し、自宅で大切に保管していた美品です。写真でご確認ください。￼￼￼￼絵画の種類···日本画形式···額縁入り主題···静物
http://narcologia.ru/goods/conception914257.html
http://narcologia.ru/goods/smear373504.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral980832.html
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