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エヴァンゲリオン 劇場版　シト新生　庵野秀明　B2ポスター
商品番号 S60905308264
商品名

エヴァンゲリオン 劇場版　シト新生　庵野秀明　B2ポスター
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 2,964 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【溶け合う心が、私を、壊す。】デザインが非常にエヴァっぽくて良いですね。巻きぐせあります。さすが、人気絶頂時のポスターだ、面構えが違う。
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