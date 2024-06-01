ポケモンカード ギラティナv SR 3枚　傷あり　特価

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商品詳細
▼商品名▼ポケモンカードギラティナvSR3枚 傷あり 特価【商品状態】・汚れや傷あり3枚とも白かけ＋スレ傷等がございます。・スリーブ＋ローダーに入れて折れ防止をして発送させて頂きます。・プレイ用である事をご理解いただける方のみお願い致します。神経質な方、美品をお求めの方はご購入はお控え下さい。※ご質問等がありましたら、お気軽にコメント下さい。▲注意事項▲・すり替え等の防止の為、商品到着後の返品、返金対応はできかねます。・値下げ交渉は受け付けておりますが、過度な交渉はご了承下さい。ポケモンカードシングル傷あり特価セット
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