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Femail PMC Baby フィギュア 美品 未開封
商品番号 X84916081387
商品名

Femail PMC Baby フィギュア 美品 未開封
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 6,237 円
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商品詳細

「TTLトイズ」PMC(民間軍事会社)に所属する「Baby(ベイビー)」のアクションドール素体はTTL1.0女性ボディ、スモールバストタイプクマさんフード付きのフリース他、アクセサリーが豊富に付属。【セット内容】983ドール本体、クマさんフード付きフリース、シャツ(黒)、ジーンズ、ブーツ、帽子、サスペンダー、バタフライナイフ、ナイフ、ハンドガン、ハンドガンマガジン、ゴーグル、サブマシンガン、照準器、サイレンサー、レーザーサイト、マガジン×3、グレネード×2、トランシーバー、ベルト、ポーチ×4種、デバイス付きベルト、コンパス、ワッペン×2、ケミカルライト×5長期保存品、外箱にキズはほとんど認められません。香港発注品　オリジナルオーナー　未開封欠損、欠落については免責とさせて頂きます。中古品という事をご理解の上、ご検討頂ければ幸いです。
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