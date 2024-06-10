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ワイテルズ　ホテペト　クリップボード等
商品番号 U12612108349
商品名

ワイテルズ　ホテペト　クリップボード等
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 6,933 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ワイテルズ　ホテルペトリコール　HOTELPETRICHORMYSTERYTOURからの脱出にて特典で戴いたものです。(全て未開封)【各1点ずつ】・クリップボード・ステッカー・ボールペン・謎解き用パンフレット※イベントに参加しながら解く為単体では謎が解けません。コレクション用としてお使い下さい値下げ不可、バラ売不可ホテペト　謎解きイベントWhiteTails
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ホテペトイベント告知動画の 2Dが可愛かったです笑 みなさんはイベント行きますか？ #ワイテルズ #ホテペト #くりっぽ #Nakamu #シャークん #スマイル #きりやん #きんとき

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DDCとホテペトのギャップすごい#ワイテルズ #ワイテルズ好きさんと ...

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