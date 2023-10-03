松任谷由実 ユーミン The Journey 小瓶キーホルダー 20種セット

松任谷由実(ユーミン)さんの、2023年からスタートしたアリーナツアー「TheJourney」オフィシャルグッズ、小瓶キーホルダーになります。コンプリートを目指しているのですが、ランダム販売のため、ダブってしまった種類があったため、出品いたします。種類は…05/10/12/14/20/21/22/24/25/26/27/28/30/35/39/40/41/43/44/46になります。新品、中身確認のため一度だけ開封しました。即購入可。スピード発送を心がけます。メルカリ手数料を除いて、定価1,500円での販売になりますので、値下げは難しいです。また、送料は申し訳ありませんが、ご購入者様負担でお願いします(着払い)。なお、バラ売りの予定はございませんのでご了承ください。#松任谷由実#荒井由実#ユーミン#yuming#TheJourney



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新品入荷 松任谷由実 ユーミン The Journey 小瓶キーホルダー 19種類 ...



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