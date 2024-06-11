CF59 時代輪島塗桐鳳凰紋金蒔絵黒塗煮物椀 二客 木製 / 切金梨地加賀茶懐石



CC74輪島塗 貝桶貝合わせ金蒔絵煮物椀二客 宝尽文様黒朱時代木製漆器 ... CC74輪島塗 貝桶貝合わせ金蒔絵煮物椀二客 宝尽文様黒朱時代木製漆器 ...



CB55 輪島塗黒塗菊金蒔絵煮物椀五客堅地布着高盛梨地切金木製漆器吸物 ... CB55 輪島塗黒塗菊金蒔絵煮物椀五客堅地布着高盛梨地切金木製漆器吸物 ...



CA89 時代輪島塗箔蔦金蒔絵黒塗煮物椀五客木製漆器高盛梨地汁椀茶懐石 ... CA89 時代輪島塗箔蔦金蒔絵黒塗煮物椀五客木製漆器高盛梨地汁椀茶懐石 ...



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CF81 輪島塗 桐鳳凰金蒔絵 黒塗煮物椀五客 木製漆器梨地切金螺鈿茶懐石 ... CF81 輪島塗 桐鳳凰金蒔絵 黒塗煮物椀五客 木製漆器梨地切金螺鈿茶懐石 ...



CE2 能登輪島塗 草花蝶金蒔絵黒塗煮物椀 ニ客 細密梨地色蒔絵木製漆器 ... CE2 能登輪島塗 草花蝶金蒔絵黒塗煮物椀 ニ客 細密梨地色蒔絵木製漆器 ...



CA93 輪島塗桐鳳凰金銀蒔絵黒塗煮物椀三客 高盛汁椀桔梗木製漆器正月 ... CA93 輪島塗桐鳳凰金銀蒔絵黒塗煮物椀三客 高盛汁椀桔梗木製漆器正月 ...



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CF74 時代輪島塗 牡丹に蝶金蒔絵 欅地溜塗椀三客 内黒塗 平椀煮物椀 ... CF74 時代輪島塗 牡丹に蝶金蒔絵 欅地溜塗椀三客 内黒塗 平椀煮物椀 ...



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☆お手数ですが落札前に自己紹介を御一読下さい☆↓漆芸一覧↓【#Shitugei17mochizuki】「時代輪島塗桐鳳凰紋金蒔絵黒塗煮物椀二客木製漆器」職人の技巧光る華麗な加飾、桐鳳凰紋金蒔絵の豪華な黒塗椀でございます。【寸法】直径約13.5cm全高約7.8cm椀高約5.5cm椀深さ約4.1cm一客の重量約125g前後※一つ一つが手作業の為、若干の個体差がございます【状態】経年によるスレ、キズ、ややヨゴレ、ヤケ、蒔絵のスレや切金カケ、縁を中心にぐるりと補修が施されております。職人によるしっかりとした補修と見受けられ、大切に脈々と受け継がれてきたものと感じます。時代使用感はございますが、ヒビカケのないものです。(画像10参照)尚見落とし等もあるかもしれませんので完品(新品同様)をお求めの方はお控え下さい。古いものであることをご了承の上、落札をお願いいたします。#桐#鳳凰#草花#縁起#夫婦椀#輪島塗#吸物椀#茶碗#煮物椀#雑煮椀#茶懐石#茶道具#平椀#木製#漆器#漆芸#黒塗#黒漆#金蒔絵#沈金#梨地#高盛#研ぎ出し#切金#伝統工芸品#木漆#能登#金沢#加賀#山中#細密#本堅地#溜塗#汁椀#本金#縁起#正月#お祝い#本漆塗#骨董品#時代#九谷焼#古美術#古玩#朱塗#朱漆#宴席#10k2603a2k603