黒炎の支配者BOX ポケモンカード

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商品詳細
黒炎の支配者、シュリンク付き未開封BOX。TSUTAYAで購入しました。宅配便コンパクトにて発送致します。すり替え、トラブル防止のため、返品不可でお願いします。即購入大歓迎です。#ポケモンカード#黒炎の支配者ボックスパックシングル...ボックス(box)種類...ポケモンカード(ポケカ)
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