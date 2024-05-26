UDG キャリー付き　レコードバッグ　迷彩

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UDGのキャリー付きレコードバッグですUDGレコードケース 迷彩 レコードを約50枚収納できるレコードバッグです。両サイドには小物やCD、DJ用ヘッドホンを収納できるポケット搭載されています。持ち運びの際に便利な手持ちハンドル、着脱可能なショルダーストラップ、3段階可変可能なハンドル付トロリー機能により快適に機材を持ち運びいただけます。タイヤやハンドルの故障はありませんが、一部穴あきあります。（写真参照ください）鍵付き、000でセットしていますが、鍵の番号変え方がよく分かりません。自宅保管の中古品ですので、神経質な方はご遠慮くださいませ。いかなる場合も購入後の返品はご遠慮いただいております。よろしくお願いします☺︎#レコードバッグ#レコード#UDG種類···その他