【あんさんぶるスターズ】宝石心晴缶［天祥院英智］

ご覧いただきありがとうございます。こちら２２点セット（バラ売り不可）でございます。◇┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈［梱包］スリーブ→ぷちぷち二重→OPP袋◇┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈かなり無茶のある組み方をしたため針の折れがあるものが大半です。［※画像２枚目をご参照ください］以降は暗所、且つカバーを付けて保管しておりました。（本出品にカバーは含んでおりません）◇┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈［検索用］あんスタfine英智缶バッジ中国缶ハート缶宝石心晴缶



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