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#抹茶茶碗#野中春甫#陶芸舎#箱無#青磁#お点前お稽古用 #逸品でお稽古美術品、鑑賞用としても、美しい茶碗です。晩春からの夏を待つ菖蒲の瑞々しさに引き込まれる事でしょう。・野中春甫作径:約14.8cm高さ:約5cm＊桐箱有りません。＊包布有りません。＊緩衝材をたっぷりで段ボール箱にてお送りとなります。＊ご理解頂かます方のご購入をお願いします。＊クレーム・返品、お受け致しかねます。⚫︎参加資料 野中春甫略歴野中 春甫 （のなか しゅんぽ） 本名 ： 野中 訓市 （くんいち）1934年（昭和9年） 瀬戸生まれ、土岐市出身。1967年（昭和42年） 横浜に移住、築窯。1984年(昭和59年) 「神奈川県美術展」で特選を受賞。2001年（平成13年） 横浜マイスターに選定される。作陶生活40年目に山梨県境川村（現在の笛吹市）に新たに築窯⚫︎参考資料 陶芸舎「寺家ふるさと村」にある岐阜志野焼の名工・野中春清が作った工房。現在は、横浜マイスターの2代目・野中春甫さんと、3代目・春利さんが創作を続けます。春甫さんは十数年前、この村で偶然鉄分を含んだ赤い泥を発見。それを釉薬に使用したところ、青さの中に白さが際立つ独特の青白磁が完成しました種類···茶道具