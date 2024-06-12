八木勇征 クッション

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商品詳細
fantasticsボーカル八木勇征のクッションです。risingsuntotheworldジャージ購入してから袋に入れ、日の当たらない場所で保管しておりました。新品ですが、袋を移し替える際にしか触っておりませんので未使用に近いに設定しております！喫煙者なし、ペットなし丁寧に梱包し、段ボールにて発送予定です。購入前にひとことお願い致します！お値下げ常識範囲内で承りますのでお気軽にお申し付けください。EXILETRIBERSTW居酒屋えぐざいる美しい彼
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