希少！オーボエリードデコナイフ／”YUZEN 友禅”〜ANDO新品

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ohsisによる美しい友禅和紙デコのリードナイフ作品のサンプル新品となります。➡️基本的には右手用ですが、左手用ご希望の際は事前に質問よりお問い合わせください… ※同じデザインの和紙を使用いたしますが、同じ絵柄の部分でお作り出来ませんので若干色味を含めて全体の雰囲気が変わります。最良の絵柄デザインを目指しますが一品物の宿命につき、この点はご了解くださいませ。オリジナルナイフはANDO新品未使用を使用いたします。世界的にも大変評価の高いANDOナイフですので、初心者の方でも快適でスムーズなリード削りが実現いたします。ちりめん生地の性質上、定着に伴うシワや切れ目の接合部分のダメージは避けられません。なお、写真はコーティング前で、実際にはマニキュアトップコートでコーティングいたしますので艶が出ます。以上、デコの性質を含めて全てご承諾いただきご検討いただければ幸いです。元の専用革ケースが付きます。なお、発送までおおよそ10日前後いただく場合がございます。◯特段お急ぎの場合には質問よりご相談ください。種類···オーボエアクセサリー・パーツ···メンテナンス用品