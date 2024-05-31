掛軸　大徳寺　戸上明道【竹有上下節】共箱付き　掛け軸　骨董　古玩　中国

掛軸 大徳寺 戸上明道 【竹有上下節】 共箱付き【状態】大徳寺 戸上明道 本物保証紙本 肉筆（人が書いたもの）USED良い状態です。裏面の上部に薄いシミありました。【サイズ】たて１７２ｃｍ よこ３６ｃｍ230830 Ｍ Ｓ７１ 掛軸 大徳寺 戸上明道 【竹有上下節】 共箱付き にこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。



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