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掛軸　大徳寺　戸上明道【竹有上下節】共箱付き　掛け軸　骨董　古玩　中国
商品番号 V41222993413
商品名

掛軸　大徳寺　戸上明道【竹有上下節】共箱付き　掛け軸　骨董　古玩　中国
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛軸　大徳寺　戸上明道　【竹有上下節】　共箱付き【状態】大徳寺　戸上明道　本物保証紙本　肉筆（人が書いたもの）USED良い状態です。裏面の上部に薄いシミありました。【サイズ】たて１７２ｃｍ　　　よこ３６ｃｍ230830　Ｍ　Ｓ７１　掛軸　大徳寺　戸上明道　【竹有上下節】　共箱付き　にこるんのふりま骨董品（掛け軸　掛軸　茶碗　ぐい呑み　ぐい飲み　硯　仏像　油彩　油絵　等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/plaque69307.html
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