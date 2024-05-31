SEKAI NO OWARI DuGaraDiDu フォトブック

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商品詳細
DuGaraDiDuSEKAINOOWARIDOMETOUR2022PHOTOBOOKMYEDITION2022年ドームツアーDuGaraDiDuのフォトブック2冊のセットです。2冊ともスタッフ厳選のものではなく、自分で写真を選ぶタイプのものになります。Fukaseさん×NakajinさんSaoriさん×DJLoveさん1冊ごとに上記のメンバーをメインにして、ソロ写真とメンバー複数との写真を組み合わせております。グッズ整理中のため出品です。一度目を通したのみですが素人保管ですのでご了承ください。
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