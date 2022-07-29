セヌリエ 透明水彩絵の具 12色セット

セヌリエ透明水彩絵の具12色セット今年の8月9日に新品で購入し、いつか使おうと思っていましたが、今持っている絵の具で十分だと分かったので手放すことにしました。撮影のために開封していますが新品未使用品です。Amazonの価格(9/1現在)12,089円



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制作記録2022.7.29｜平林孝央（絵描き）