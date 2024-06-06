大根蒔絵漆椀セット　漆芸　象彦や漆器、輪島塗や山田平安堂、山中漆器好きにも

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古道具店で購入した漆器の平椀2客セットです見返し部分の大根の高蒔絵が大変美しく、豪華です落ち着いた赤紫のお色でとても上品な雰囲気がありますこれだけ豪華な蒔絵はなかなか出会えないかと思います菓子椀として、またお吸い物や煮物を入れて吸い物椀としては勿論、ぜんざいなどをよそっておやつの時間等にお使い頂いても素敵ですお正月、祝日には勿論普段使いにもお使い頂けます〜〜漆椀が出来るまでには大変な労力と時間が掛かります特にその中でも蒔絵はとても技術を要しますその為こうした蒔絵の製品は高値で取り引きされる事がしばしばあり、合成樹脂製の椀が主流になる現代では貴重とされています〜〜色ハゲや欠け、ワレ等漆は塗り直して末長くお使い頂けますぜひお手入れをしながら育てて頂けますと嬉しいです♡＊＊＊＊＊✔︎こちらは二客セットです✔︎古い物ですので傷や汚れ、はがれや漆われ、色やけやカケなどあります古物や古い物に慣れていらっしゃる方、ご理解頂ける方のみご購入下さい溜塗や輪島塗、沈金のお皿や菓子椀や漆椀、吸物椀などの漆芸品、工芸品や民芸品茶道具、茶懐石や李朝九谷焼や古九谷、小鹿田焼や伊万里焼、古伊万里錦手や染錦、金襴手や染付、深川製磁や三田青磁、緑青磁や青磁、瀬戸焼や安南焼、益子焼や印判、織部焼や小石原焼、古瀬戸の手塩皿や猪口・向付、酒器や平皿、豆皿や菓子皿・菓子盆などの器香蘭社や古美術、柿右衛門や今右衛門、スリップウェアや其泉、夜長堂、くわらんかや蚤の市がお好きな方にもおすすめです◯サイズ約天然生活やkunelクウネル、暮らしの手帖や暮らしのおへそ、キナリノやBRUTUSブルータスなどお読みの方、中川政七商店やclaskaクラスカ、恵文社や松野屋、オルネドフォイユや北欧暮らしの道具店やキャトルセゾン、TODAY'SSPECIALなどのショップや、unicoや白山陶器、雅姫さんや甲斐みのりさん、岡尾美代子さん、トラネコボンボンやkatakata、東屋やscope、RESEARCHDOORSドアーズや鹿児島睦さんや松浦コータローさん、石井桃子さんや松浦ナオコさん、伊藤聡信さんや中町いずみさん、増田光さんの器やよしざわ窯、工房あめつちなどがお好きな方にもオススメです