1993年東京芸大カレンダーを購入した画廊で作品毎に分けて、八切判マットにセットしてもらいました。当初は入れ替えて楽しむ予定でしたが替えることもない為の出品となります。作家：大沼映夫 木村希八9枚目がオリジナル、10枚目は出品用に一般的な八切判の額縁に裏から合わせ撮影したもの（作品は異なります）額縁は付属しませんのでお好みに合わせ額装願います。なお3・7枚目の黄色テープは輸送時にマットよりの外れ防止のために貼ってます、到着したら外してください。種類...銅版画作家名：大沼映夫榎倉康二加山又造野見山暁治中林忠良野田哲也吉田克朗木村希八生嶋順理斎藤喜一安藤真司清水博文松永啓之



東京芸大カレンダー1993年 13名銅版画作品群 自筆サイン 大沼映夫 榎倉 ...



東京芸大カレンダー1993年 大沼映夫 木村希八 - 版画



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東京芸大カレンダー1993年 大沼映夫 木村希八 grupomavesa.com.ec



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