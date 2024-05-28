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Blackstar CARRY-ON STANDARD PACK WHITE
商品番号 A42288885116
商品名

Blackstar CARRY-ON STANDARD PACK WHITE
ブランド名 ブラックスター
特別価格 税込 7,770 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Blackstarのトラベルギターセットです。出品キャンペーンのためお安くしています。トラスロッドの調整機構や、しっかりしたケースなど、持ち運び用として良くできていると思います。付属のamPlugもエフェクトや気持ちいい歪みが使えてかなり楽しめると思います。【セット内容】・CARRY-ONGUITAR・アンプ：amPlug2FLY・ギグバッグ・ストラップ・ロゴ入りピック（3枚）・トラベルノート＆ペン・トラスロッドアジャスター中古品につき弾き傷や擦り傷ございます。ご理解いただける方の購入をお願い致します。クリーニングした後、商品の外箱に入れてダンボールに梱包し、発送予定です。専用出品、取り置きいたしかねます。タイプ...ミニエレキギターシリーズ...その他ボディタイプ...ソリッドアクセサリー・パーツ...アンプピック形状...ティアドロップ
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