YAMAHA DTX 電子ドラムパッド 7インチ タム用

ご覧いただきありがとうございます。即購入・無言購入OKです◎【状態】購入してから保管していました。多少使用感はありますが、使用する分に気にならない程度だと感じています。簡易動作確認済み。電子ドラムパッドのみのお渡しになります。簡易拭き取り清掃済み。YAMAHAXP707インチDTXパッドです。(タム用)店舗よりお安くお買い求めできます(^^)‼️保管方法は自宅保管です。中古品のため神経質な方はご遠慮ください。気になる部分や質問など気軽に質問よろしくお願いします(・̑◡・̑)♪注意事項等はプロフィール欄よりご確認ください（記載内容での問い合わせはご遠慮ください。）⭐️その他実績⭐️☆スピード配送バッジ取得済☆☆取引完了まで丁寧に対応します☆☆多数の取引件数実績有☆☆90%以上は購入から24時間以内に発送☆まとめて購入される際にはお値引きも可能です◎#YAMAHA#電子ドラム#BOSS#エフェクター#デジタルリバーブ#DTM#DTW#Numark#MIXDECK#DJミキサー#DJコントローラー#CDJ#ミキサー#アンプ#DJシステム#Roland#マルチエフェクター#アンプ#ギターアンプ#ベース#Remix#電子機器#LINE6#POD#チューナー#YAMAHA#サウンドバー#フットコントローラー#MIDI#KORG#VOX#音響#EDM#打楽器種類···電子ドラム



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