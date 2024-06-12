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ムーミン　セル画　鑑定書付き
商品番号 I49922647162
商品名

ムーミン　セル画　鑑定書付き
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 7,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トーベ・ヤンソン「ムーミン・ムーミン」セル画です。4年前、展覧会で購入し、そのまま箱に入れて保管しました。(表に出していません。)☆鑑定書付き、額付きです。
http://narcologia.ru/goods/assessor905603.html
http://narcologia.ru/goods/moped158668.html
http://narcologia.ru/goods/flight817428.html
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