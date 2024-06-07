ウルトラマン ジラース ソフビ

ウルトラマンシリーズに出て来るジラースという怪獣のソフビ人形になります。数年前に購入いたしましたが私物整理のため出品させて頂きます。目立った傷や汚れはないと思われますが、素人検品である事と中古品という事をご了承頂いた上でのご購入をお願いいたします。(色落ちがあるようなのでお値下げ致しました。)フィギュアシリーズ...ウルトラマン特徴...ソフビ



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【0-SP】ウルトラ怪獣シリーズ 【ジラース】



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ウルトラマン』よりキングジョー、ガボラ、ジラース、ネロンガ ...



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☆BANDAI ウルトラ怪獣シリーズ ジラース ソフビフィギュア 1995年 ...



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プレイヒーローシリーズ ウルトラマン対決セットの怪獣ソフビをご紹介 ...



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