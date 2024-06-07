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ウルトラマン ジラース ソフビ
商品番号 X82317632002
商品名

ウルトラマン ジラース ソフビ
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 1,400 円
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商品詳細

ウルトラマンシリーズに出て来るジラースという怪獣のソフビ人形になります。数年前に購入いたしましたが私物整理のため出品させて頂きます。目立った傷や汚れはないと思われますが、素人検品である事と中古品という事をご了承頂いた上でのご購入をお願いいたします。(色落ちがあるようなのでお値下げ致しました。)フィギュアシリーズ...ウルトラマン特徴...ソフビ
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