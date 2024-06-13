B'z☆エキシビジョン☆岡山デニムシャツジャケット♡

B'z♡エキシビジョン☆岡山デニムシャツジャケットです。新品、未使用品です。Ｌサイズになります。当時とても販売数が少なく激レア人気商品でした。今ではなかなか手に入らない貴重なお品物になります。１つしかないので早い者勝ちです。発送の際折り畳んでの発送になります。ご了承ください。長期自宅保管の為気になさる方はご遠慮ください。ノ－クレ－ム、ノ－リターンでお願い致します。値下げ不可。Ｌサイズ:約52cm/71cm/65cm人気グループ···B'z



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