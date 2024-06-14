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HAMMOND ハモンドオルガン XK-2 純正ハードケース付き
商品番号 U16103832010
商品名

HAMMOND ハモンドオルガン XK-2 純正ハードケース付き
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 32,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HAMMONDXK-2です。純正ハードケースと電源ケーブルが付属します。動作確認はアンプとシールドを接続し全ての鍵盤の出音とスイッチによる音の変化を確認しました。一部使い方のわからないスイッチもありました。その他出入力は設備が無く、確認できておりません。ハードケース裏面はJBLのステッカーがあります。発送はハードケースのまま佐川急便着払いを予定しております。手渡しも歓迎です。宜しくお願いいたします。
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