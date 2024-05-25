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- YAMAHA シーケンサー QY10 QY70 ジャンクセット
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商品詳細
YAMAHAのシーケンサーQY10QY70のセットです。どちらも、手持ちのACアダプターで通電確認出来ませんでした。ジャンクです。本体のみ
http://narcologia.ru/goods/recuperation716921.html
http://narcologia.ru/goods/conception260957.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis760744.html
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