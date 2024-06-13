龍神NIPPON 2023 公式トレーディングカード 2BOXセット

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2BOXセットです。1BOX12パック入り（1パック6枚入り）新品未開封ですが、外箱には目立つヘコミなどがあります。個人での保管品です。ご理解を頂いた上でご購入をお願い致します。○即購入可✕お値引き不可✕バラ売り不可【収録選手】収録選手（19選手予定）西田有志／小野寺太志／深津旭弘／宮浦健人／大塚達宣／山内晶大／高梨健太／関田誠大／大宅真樹／髙橋健太郎／富田将馬／髙橋藍／小川智大／石川祐希／村山豪／山本智大／永露元稀／高橋和幸／甲斐優斗