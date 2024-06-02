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Sennheiser e835 / ゼンハイザー e835 ダイナミックマイク
商品番号 R78281988705
商品名

Sennheiser e835 / ゼンハイザー e835 ダイナミックマイク
ブランド名 ゼンハイザー
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご観覧いただきありがとうございます。コチラはゼンハイザーのe835ダイナミックマイクです。ライブで10回ほど使いましたが、今は出番が少ないので機材整理のため出品致します。防湿庫で保管しておりました。気になる箇所を2枚目、3枚目アップで撮影しました。恐らくマイクホルダーにかける際に付けたものと思われます。音、動作、共に問題ございません。抜けのあるマイクでライブでも他の楽器に負けない音です。モニターしてもしっかりと聴けます。男性も女性も伸びのある歌声で歌うことができます。是非使ってあげてください。よろしくお願い致します。
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