Sennheiser e835 / ゼンハイザー e835 ダイナミックマイク

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ご観覧いただきありがとうございます。コチラはゼンハイザーのe835ダイナミックマイクです。ライブで10回ほど使いましたが、今は出番が少ないので機材整理のため出品致します。防湿庫で保管しておりました。気になる箇所を2枚目、3枚目アップで撮影しました。恐らくマイクホルダーにかける際に付けたものと思われます。音、動作、共に問題ございません。抜けのあるマイクでライブでも他の楽器に負けない音です。モニターしてもしっかりと聴けます。男性も女性も伸びのある歌声で歌うことができます。是非使ってあげてください。よろしくお願い致します。