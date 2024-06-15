BUMP OF CHICKEN 20周年 MA-1 Lサイズ

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商品詳細
人気グループ···BUMPOFCHICKENコレクション整理中のため出品します。ライブで一度着用しました。目立った汚れはありませんが、袖部分の毛玉がございます。黒のLサイズになります。ワッペン等の付属品は完備です。★コレクション整理のため、BUMPOFCHICKENインディーズレアグッズなどを多数出品しております★
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