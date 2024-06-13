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- （402）★有田焼★喜兵衛窯★古伊万里手吹墨秋草絵茶碗★破魔オマケ付き★
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商品詳細
ご覧頂きましてありがとうございます(*^▽^)/★*☆★有田焼☆喜兵衛窯☆古伊万里手吹墨秋草絵茶碗です。★有田焼喜兵衛窯で1つずつ手造りされたお茶碗です。製造過程に出来た焼きむらが多少ございます。★吹墨技法に秋草の絵をあしらった渋い一品です。★サイズは直接約13.5cm高さ約7cm木箱入りです。★小売価格￥20000を￥6000でいかがでしょうか。★陶器の茶碗で茶道具としてまた飯碗にもお使い頂けます。★お手数ですがプロフィール必読お願い致しますm(__)m#茶道具#抹茶碗#食器#小丼#平小鉢#飯碗#有田焼#唐津焼#茶器#茶道#床の間 #茶室#工芸品#飯碗#骨董#抹茶#抹茶茶碗#お茶#美術品#古美術#表千家#裏千家#器 #喜兵衛窯 #木箱 #共箱
http://narcologia.ru/goods/septet494219.html
http://narcologia.ru/goods/mythic916135.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit768386.html
（402）★有田焼★喜兵衛窯★古伊万里手吹墨秋草絵茶碗★破魔オマケ付き★
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