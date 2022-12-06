ポケモンカード　VSTARユニバース　ギラティナVSTAR　UR

パックから自引き後すぐにスリーブ(二重)に入れて保管していたものになります。撮影の為、手袋をし一時スリーブから取り出したときのみとなります。⚫︎商品状態白かけや傷などはなく非常に綺麗な状態です。目視ではとても綺麗な状態に見えますが、あくまで素人判断になりますので写真を参考にしていただきしっかりと状態を確認して頂いた上でご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。⚫︎配送方法スリーブ(二重)に入れ、透明ケースに入れて折れ防止厚紙(リサイクル段ボールを使用させていただきます。)と濡れ防止対策などをさせていただき発送いたします。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···UR



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