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春麗 ストリートファイター 勝利(かち)グミ
商品番号 G55982548693
商品名

春麗 ストリートファイター 勝利(かち)グミ
ブランド名 マックスファクトリー
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

春麗ストリートファイター勝利(かち)グミ画像の品が全てになります。箱はありません。サイズ約8.5cmストリートファイター15周年記念に販売された“勝利グミ(かちぐみ)”に付属していたフィギュア人気ゲームタイトル···ストリートファイターフィギュア種類···コレクションフィギュア性別···女
http://narcologia.ru/goods/manufacture797841.html
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