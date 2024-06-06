春麗 ストリートファイター 勝利(かち)グミ

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商品詳細
春麗ストリートファイター勝利(かち)グミ画像の品が全てになります。箱はありません。サイズ約8.5cmストリートファイター15周年記念に販売された“勝利グミ(かちぐみ)”に付属していたフィギュア人気ゲームタイトル···ストリートファイターフィギュア種類···コレクションフィギュア性別···女
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