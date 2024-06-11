マイクラ Minecraft フィギュア クリーパー アレックス スティーブ

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✦商品内容マインクラフトミニフィギュアクリーパー＆アレックス＆スティーブ全3種│3体セット‼️︎✦商品の状態｜新品未使用✦︎購入｜即購入可能〇✦︎ご購入前の注意点m(__)m├細心の注意を払い検品しておりますが、素人保管\u0026素人検品となります事ご理解ください。├初期汚れや傷等ご了承ください。├新品未開封品/未使用品ですが、一度人の手に渡っている商品となりますので気にされる方は購入をお控え下さい。├新品未使用品での出品商品に関しまして、万が一製品の内容に不都合がございましたらお手数ですが販売元までお問い合わせください。★出品タグ┅☞〖#星の館は世界一イイイ✩〗他にも商品を出品しておりますのでぜひ検索からご覧くださいッ！#Minecraft#マインクラフト#ぬいぐるみ#クリーパー#アレックス#スティーブ#フィギュア#土ブロック#ミニフィギュア#コンプリートフィギュア種類···コレクションフィギュアフィギュア種類···スケールフィギュアフィギュア種類···コレクションフィギュア