カミツレのきらめきsr

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商品詳細
写真でご確認いただいた上でご検討ください。裏面下部に白かけがあります。＜検索ワード＞トレーナーグッズスタジアムエネルギーカード特殊エネルギーカードポケカポケモンカードデッキプロモパックスターバースvmaxクライマックスVMAXクライマックスブイマックスクライマックス25thANNIVERSARYCOLLECTION25周年アニバーサリーコレクションプロモカードパックフュージョンアーツミュウミュウツーゲッコウガザシアンV-UNION摩天パーフェクトジュラルドン蒼空ストリームレックウザいつでもどこでもファミリーポケモンカードゲームハイクラスデッキダブルBOXゲンガーVMAX＆インテレオンVMAXVMAXスペシャルセットイーブイヒーローズ白銀のランス漆黒のガイスト黒馬白馬バドレックス一撃マスター連撃マスターウーラオスプレミアムトレーナーボックスICHIGEKIRENGEKIVMAX対戦トリプルスターターセットシャイニースターV仰天のボルテッカーピカチュウ強化拡張パックハイクラスパックスターターセットデッキビルドBOXシュリンク有りシュリンク無し悪闘水炎鋼超無色雷草TR、SR、UR、HR、PR、AR、SA、CSR、CHRVmaxVstarV-MAXＶSTARV-STARミュウツーかがやくスカーレット＆バイオレット拡張パック黒炎の支配者ブランド：ポケモンカードゲームパッケージ：BOX1BOXあたりパック数：30.0パック言語：日本語ボックスパックシングル···ボックス・パックボックスパックシングル···ボックス・パックボックスパックシングル···ボックス・パック種別···シングルカードレアリティ···SR
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