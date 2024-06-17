fripSide 南條愛乃プロデュース 卒業記念＜リアル水晶＞

fripSideオフィシャルファンクラブ南條愛乃プロデュース卒業記念＜リアル水晶＞未開封新品になります。◾️商品概要直筆メッセージカード付き■SIZE：水晶玉：約Φ80mm座布団：約H100×W100×D25mm箱：約H110×W110×D110mm■素材：水晶玉：ガラス（中実）座布団：ポリエステル箱・メッセージカード：紙



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【南條愛乃プロデュース】卒業記念＜リアル水晶



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